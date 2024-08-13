Температура до 28 градусов прогнозируется в Москве к концу недели

Температура воздуха до 28 градусов может прогреться к 18–19 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

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"Практически вся неделя и даже понедельник – на повышенном фоне давления, поэтому переменная облачность, без осадков, и температура потихоньку будет расти", – сообщил он.

На данный момент, по его словам, температура воздуха находится на уровне ниже нормы. Однако, как он утверждает, 18 и 19 августа столбик термометра будет на 1,5–2 градуса выше нормы.

По прогнозам синоптика, ночью в ближайшие два-три дня ожидается от 9 до 12 градусов, а днем – от 21 до 24. Цыганков указал, что 18 и 19 августа ночью температура воздуха будет на уровне 14–17 градусов, а днем в районе 24–28.

Похожий прогноз озвучивала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, заявив, что жаркая погода вернется в столичный регион ближе к концу недели. По ее словам, в ближайшие дни температура воздуха в городе будет отставать от климатической нормы середины августа где-то на два-три градуса.