Фестиваль «Три спаса в Мелихове» пройдет в Подмосковье

В субботу, 17 августа, в музее-заповеднике городского округа Чехов «Мелихово» пройдет праздник «Три спаса в Мелихове». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

«В августе Русская православная церковь отмечает три праздника спаса: Яблочный, Ореховый и Медовый. Праздновать эти три спаса в усадьбе Мелихово стало уже хорошей традицией. В этом году фестиваль «Три спаса в Мелихове» пройдет уже в 10-й раз. Впервые праздник с таким названием состоялся в музее-заповеднике в 2014 году», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для гостей мероприятия подготовили мастер-классы по изготовлению травяной куклы-стригушки, живописи, росписи деревянной игрушки, карвингу – художественной резке по овощам и фруктам, и многому другому. Также можно будет понаблюдать за работой гончара и научиться лепке из пластовой глины.