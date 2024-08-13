Участники СВО познакомились с технологиями будущего Москвы на форуме в "Зарядье"

Участники СВО стали гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье".

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На площадке "Культурный город" в парке "Зарядье" участники спецоперации отправились в виртуальное путешествие по Москве будущего. Анимационный тизер "Москва 2030. Культурный город", созданный по технологии 360, позволил им за пять минут увидеть, как может измениться столица России уже в следующем десятилетии, исходя из стратегии развития Москвы

Культурную программу продолжила прогулка по парку. Заглянули на Парящий мост и в Ледяную пещеру, а по пути бойцам рассказали об инсталляциях выставки медиаарта "Город света".

Затем участников СВО пригласили на почетные места Большого амфитеатра, где симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" сыграл незабываемый концерт "Классика энерджи": классические произведения в абсолютно оригинальном исполнении. Прозвучали попурри на темы Баха, Моцарта, Бетховена, Петрова, Верди, Грига, Чайковского.

На площадке "Культурный город" в "Зарядье" участники специальной военной операции смогли отдохнуть в творческой атмосфере искусства и технологий, зарядиться энергией и силой искусства.

Знакомство с историческим и культурным богатством столицы России продолжилось на Красной площади, а в финале экскурсионной программы военнослужащих ждал гастрономический сюрприз. На Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проходит гастроконкурс, организованный Департаментом торговли и услуг города Москвы.