Инвесторы в январе – июне купили у Москвы 140 нежилых помещений на западе столицы

В I полугодии 2024 года инвесторы приобрели у города 140 нежилых помещений на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

«За шесть месяцев 2024 года физические лица и предприниматели приобрели на западе столицы 140 нежилых объектов недвижимости. Их общая площадь составила около 11,5 тыс. кв. м. Больше всего из них – 57 – приобрели в Кунцево», – приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.

Он добавил, что еще 38 договоров купли-продажи заключено на помещения в Крылатском, а в районе Дорогомилово город продал 10 объектов недвижимости.