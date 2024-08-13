ЦОДД обратился к столичным автомобилистам

Столичным автомобилистам следует соблюдать скоростной режим из-за дождя, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: в городе местами идет дождь – соблюдайте скоростной режим. Интенсивное движение сейчас на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе, на внутренней стороне МКАД в районе ул. Профсоюзная. Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения на Садовом кольце, МКАД, а также на Ленинградском и Ярославском шоссе по направлению в область. Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию», – говорится в сообщении.

Водителей также попросили внимательно следить за дорогой, не отвлекаться на телефон – так поездка будет безопасной всех участников движения.

«Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций», – заключили в Дептрансе.

Ранее «Известия» сообщали, что жителей столичного региона во вторник, 13 августа, ожидает облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, по области местами гроза и до плюс 20 градусов.