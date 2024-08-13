Ливень с грозой ожидаются в Москве в ближайшие часы

В ближайшие часы в столице ожидаются гроза и ливень, сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«К нам подходит атмосферный фронт, поэтому в течение дня – облачно с прояснениями. В ближайшие часы ожидаются ливень, гроза. Температура воздуха сегодня – от плюс 18 до плюс 20 градусов. Москвичам лучше захватить с собой зонтик, потому что до 12:00 есть вероятность попасть под ливневой дождь», – сказал Цыганков.

Он добавил, что порывы ветра могут достигать 15–17 м/с.