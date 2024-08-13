«Осенний август». Синоптик рассказал о погоде в Москве 13 августа

Жителей столичного региона ожидает по-настоящему осенняя погода 13 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Синоптическую ситуацию в столице продолжит формировать тыловая, холодная часть ушедшего в Предуралье циклона, — сообщил Леус.

В течение дня в городе температура воздуха будет составлять порядка 19-20 градусов тепла, в области столбики термометров будут колебаться на отметке от 16 до 21 градуса. Ветер ожидается северо-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба. Горожанам следует ожидать пасмурную и дождливую осеннюю погоду, следует из сообщения в Telegram-канале.

Текущая неделя в столичном регионе обещает быть контрастной: прохладная погода будет сохраняться до середины недели, а потом начнется потепление. Таким прогнозом с «ВМ» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в начале недели жителей столичного региона ожидает осенняя погода.

В первый осенний день в Москве ожидается теплая погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. Синоптик отметил, что сразу после 1 сентября в столицу придут кратковременные дожди.