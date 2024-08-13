Движение поездов на участке «Саларьево — Новомосковская» временно ограничат

Движение составов на участке «Саларьево — Новомосковская» Сокольнической линии временно остановят в период с 24 по 28 августа. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© официальный сайт мэра Москвы

Меры по приостановке движения были приняты из-за ремонта станции «Потапово».

— В эти дни вдоль закрытого участка будут ездить бесплатные автобусы КМ, — говорится в сообщении.

© Telegram/ Дептранс Москвы

Кроме того, горожане смогут воспользоваться постоянными маршрутами автобусов. Ограничения будут действовать в будние и выходные дни, следует из сообщения в Telegram-канале.

Расписание поездов временно изменится на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого маршрута Московских центральных диаметров в августе. Некоторые поезда МЦД-4 будут отменены, у другой части изменят набор остановочных пунктов. В эти дни интервалы движения электричек увеличат с 30 минут до 1,5 часа.

Движение транспорта временно ограничат на участках 63-го километра МКАД с 5 до 27 августа.