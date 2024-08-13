Станция метро "Саларьево" станет конечной на Сокольнической линии

Поезда московского метрополитена не будут ходить между станциями "Саларьево" и "Новомосковская" Сокольнической линии с 24 по 28 августа, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
"С 24 августа по 28 августа включительно не будет движения на участке "Саларьево" - "Новомосковская" Сокольнической линии. Там пройдут работы по подготовке к открытию новой станции "Потапово". В эти дни вдоль закрытого участка будут ездить бесплатные автобусы КМ. Также вы можете воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения пройдут, в том числе в выходные, когда людей в транспорте меньше.
"Недавно мы провели технический пуск станции "Потапово". Уже скоро она откроется для пассажиров. Это значит, что новая конечная станция [Сокольнической линии] сделает быстрее и удобнее поездки для почти 170 тыс. жителей Коммунарки, 27 тыс. жителей получат метро в пешей доступности, экономия времени в пути составит до 40 минут в день", - рассказали в департаменте.