Станция метро "Саларьево" станет конечной на Сокольнической линии

Поезда московского метрополитена не будут ходить между станциями "Саларьево" и "Новомосковская" Сокольнической линии с 24 по 28 августа, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"С 24 августа по 28 августа включительно не будет движения на участке "Саларьево" - "Новомосковская" Сокольнической линии. Там пройдут работы по подготовке к открытию новой станции "Потапово". В эти дни вдоль закрытого участка будут ездить бесплатные автобусы КМ. Также вы можете воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения пройдут, в том числе в выходные, когда людей в транспорте меньше.