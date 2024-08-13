Дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе

В Бескудниковском районе по адресу: Дмитровское шоссе, земельный участок 151/2 построят новостройку по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новостройка предельной площадью 16,5 тыс. кв. м появится на севере столицы в шаговой доступности от станции метро «Лианозово». Район имеет сложившуюся социальную и коммерческую инфраструктуру», – приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской.

По ее словам, северное направление столицы – одно из самых динамично развивающихся в градостроительной отрасли. За последние годы вдоль Дмитровского шоссе до границ Долгопрудного открыли девять станций метрополитена и несколько городских вокзалов, активно возводятся современные жилые комплексы, общественно-развлекательные и деловые центры.