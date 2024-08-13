Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится 17–18 и 24–25 августа, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 17–18, 24–25 августа: часть поездов отменена, интервалы движения частично увеличены до 18–24 минут, часть поездов со стороны «Нахабино» следует от/до Курского вокзала», – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время «окон» будет закрыт участок пути №1 на станции «Царицыно», в это время будут проводить модернизацию инфраструктуры на этом участке. При этом посадка в поезда в сторону области на станции «Царицыно» будет на платформе №1 вместо платформы №3.

В ведомстве добавили, что с расписанием пригородных и городских поездов можно свериться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.