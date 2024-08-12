Объявлен шорт-лист номинантов литературной премии им. Чуковского

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за выбор лауреата конкурса на соискание премий правительства Москвы им. Корнея Чуковского. В нем принимают участие детские писатели, поэты и переводчики, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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В состав жюри конкурса вошли лауреаты и победители конкурсов и премий, детские писатели, поэты и переводчики, а также представители экспертного профессионального сообщества библиотек Москвы.

Члены жюри определят победителей в шести номинациях из семи. Лауреата седьмой номинации — «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» — выберут участники проекта «Активный гражданин».

В общей сложности, на конкурс было отправлено свыше 600 работ из 108 городов России, в короткий список прошло 48 произведений, что организаторы конкурса назвали «беспрецедентным событием» за всю историю конкурса.

После составления шорт-листа было принято решение разделить голосование на три категории: «Проза», «Поэтические сборники» и «Книги в переводе». Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов во всех трех частях, отметили организаторы.

Напомним, что в 2020 году в шорт-лист попало 21 произведение, в 2021 году — 28. В 2022 году на соискание премии было подано 989 заявок. Их прислали авторы из 70 регионов (101 города) России. Вместе с тем, в финальный список вошли только 26 произведений.

Члены жюри из 1776 авторских работ, поступивших на конкурс в рамках литературного сезона 22-23 годов, отобрали в длинный список 83 произведения, а в короткий — 29 работ.