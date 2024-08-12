В столице обнаружены артефакты XIV–XIX веков

Археологи обнаружили свыше 100 ценных артефактов на выявленном объекте археологического наследия «Селище Подосинки I», расположенном на территории района Краснопахорский в ТиНАО, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Археологические раскопки на объекте начались в мае 2024 года, в настоящее время они завершаются.

«Территория Троицкого и Новомосковского административных округов достаточно сильно отличается от исторического центра столицы. Культурный слой здесь гораздо меньше, а площадь — больше», — пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в то время, как в центре столицы находки могут встретиться на глубине до 7 м, в ТиНАО специалисты обнаруживают артефакты всего на уровне 20-40 см от поверхности земли. Он добавил, что сделанные в округе находки «очень важны и существенно обогащают наши знания о том, как шло освоение этих земель».

Специалисты нашли медные монеты, перстни-печатки, нательные кресты и предметы быта: фрагменты керамической посуды, ножи, точильные камни.

Кроме того, были обнаружены инструменты для обработки дерева и глиняные пряслица, жернова для перемалывания зерна, специальный инструмент для плетения лаптей, железный замок, топорик и подкова. Большая часть предметов относится к XIV–XV векам.

Во время археологических исследований были замечены многочисленные следы древних построек, различные ямы — ранее в них были погреба, ледники для хранения продуктов.

Находки, заметили археологи, свидетельствуют о том, что на территории селища Подосинки I в XIV и XV веках располагалось достаточно развитое поселение. Они добавили, что на картах XIX века отсутствуют сведения о существовании на этой территории каких-либо сел, деревень.

Вместе с тем, при раскопках были обнаружены стеклянная гемма, медная монета 1800 года и серебряная монета 1870 года. По мнению специалистов, их могли обронить зажиточные люди и дворяне, которые приезжали туда на отдых из Москвы и окрестных городов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году археологи обнаружили на территории ТиНАО свыше тысячи артефактов XIV–XIX веков. Предметы были найдены на берегах реки Малой Сосенки на юго-западной окраине поселка Коммунарка.