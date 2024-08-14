Москвичам рассказали о потеплении к выходным

К выходным в Москве ожидается потепление. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT.

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По его словам, 14 и 15 августа город будет находиться в тылу циклона, который постепенно будет уходить на восток.

«Уже сегодня температура на один градус ниже нормы, а в четверг, в пятницу — уже около нормы, поскольку дневные температуры будут все-таки уже +21...+23 градуса, по области даже до +24 градусов», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что ночи будут становиться более холодными. Так, в ночь на субботу может опуститься до девяти градусов тепла, днем воздух прогреется до 26 градусов, в ночь на воскресенье и на понедельник температура будет опускаться до 13 градусов, а днем поднимется до 28 градусов.

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