Собянин рассказал о развитии приложения «Мой id»

12 августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о развитии мобильного приложения «Мой id».

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Глава города напомнил, что приложение «Мой id» помогает всегда иметь под рукой свои документы.

— Сейчас в нем доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг, — пояснил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, такой сервис значительно упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений, а также дает возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике вы можете просто отсканировать QR‑код на инфомате и оперативно записаться к врачу.

— За год работы количество документов и сервисов приложения «Мой id» увеличилось в 1,5 раза, — отметил он.

А недавно в городском приложении появилось цифровое удостоверение многодетной семьи. Кроме того, уточнил Сергей Собянин, в него добавилась опция для владельцев домашних животных — переход на страницу записи в государственную ветеринарную клинику, а также стала доступна информация об обработке и вакцинации питомцев. Благодаря обновлениям можно за несколько секунд проверить, когда любимцу пора делать прививку, и сразу записать его на процедуру. Сведения о животных в приложении «Мой id» могут подключить пользователи, которые добавили информацию о своих питомцах в личном кабинете портала mos.ru.