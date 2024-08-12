Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к среде

К середине недели погода в Москве и области улучшится, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин. По его словам, в Московском регионе похолодало из-за уральского циклона.

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Большая часть европейского региона находится в тыловой части циклона, где, как правило, всегда холодно, с порывистым ветром. Поэтому ведущие потоки несут нам полярный воздух, — объяснил Ильин.

Он добавил, что в понедельник, 12 августа, в Москве и Московской области ожидается температура на уровне +19 градусов, что станет максимальным значением в этот день. При этом жители столицы испытают на себе порывистый ветер до 17 м/с, а также дождь с грозой.

Синоптик отметил, что со вторника температура начнет расти, а дождь и ветер станут слабее.

Со среды температура поползет вверх, в Москве будет +22...+24, по области — до +19...+24, — подытожил специалист.

Ранее заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что на с 12 по 18 августа во многих регионах России ожидаются проливные дожди с грозами. Они начнутся из-за циклонов, которые задержатся над территорией страны до выходных. Однако температура воздуха в разных уголках страны будет сильно отличаться.