Названы места, где можно увидеть красивый закат в Москве

Ежегодно во всем мире отмечается день разглядывания горизонта — границы соединения неба с землей или водой. С давних времен люди наблюдали смены дня и ночи, восхищаясь удивительными красками закатов, рассветов, игрой солнца на водной глади — так и появился праздник, в который каждый может насладиться красотой небосклона, доступной из любого уголка планеты.

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В Москве для этого есть особенно подходящие места – смотровые площадки и парки, в которых вид на горизонт не перекрыт многоэтажными зданиями. Одно из таких мест: Измайловский парк — в нем можно взять напрокат небольшую лодку и наблюдать за пейзажем с большого пруда, огибающего находящийся по центру остров. Волшебный вид открывается и с колеса обозрения — такие есть во многих парках, а также подобный вариант станет идеальным для тех, кто не любит шумные компании и предпочитает уединенные места.Самым беспроигрышным выбором станет Останкинская Телебашня.

С высоты 337 метров открывается невероятный вид на город, позволяющий сделать уникальные снимки и запомнить мгновение красоты на всю жизнь. В этот праздник можно стать по-настоящему ближе к природе и всему тому, что окружает нас каждый день, но на что мы не обращаем внимания из-за спешки, работы, учёбы или других дел. День разглядывания горизонта — это прекрасная возможность провести время со своими близкими и отдохнуть от ежедневной суеты.