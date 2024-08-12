Собянин рассказал, как приложение «Мой id» помогает москвичам

В столице продолжают развивать приложение «Мой id», которое помогает всегда иметь под рукой сведения своих документов.

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«Сейчас в нем доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг. Это упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений, а также дает возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике вы можете отсканировать QR-код на инфомате и оперативно записаться к врачу», — сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

За год работы количество документов и сервисов приложения «Мой id» увеличилось в полтора раза. Недавно в нем появилось цифровое удостоверение многодетной семьи, а также добавилась опция для владельцев домашних животных — переход на страницу записи в государственную ветклинику.