Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй половине августа

В столицу во второй половине августа вернется летняя погода без осадков, но возможны кратковременные периоды похолодания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

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По его словам, период холодов, который наблюдается в столице последние дни, связан с циклоном в районе Урала. Европейская территория России попала в его тыловую часть, поэтому преобладание северных ведущих потоков привело к существенному понижению температуры до 16–21 градуса.

— Со среды температура начнет отрываться от 20-градусной отметки и поползет вверх. В среду и четверг будет уже 21–23 градуса тепла. Примерно такие же значения ожидаются и в пятницу. В эти дни осадков не будет, однако может преобладать малооблачная погода без осадков, — сообщил Ильин.

В субботу и воскресенье, согласно прогнозу специалиста, в Москву вернется хорошая летняя погода. Температура воздуха будет подниматься до 23–28 градусов тепла.

— В субботу будет малооблачно, в воскресенье облаков будет побольше, но тоже обойдется без осадков. Ветер повернет на юго-западный, ослабнет до 3–8 метров в секунду, — уточнил Ильин.

Синоптик подчеркнул, что во второй декаде августа может снова прийти похолодание до 17–20 градусов. Но оно будет кратковременным.

— Эти короткие периоды похолодания будут чередоваться с коротким периодом потепления, — добавил собеседник «ВМ».

В третьей декаде месяца температура в самые холодные дни будет на отметке 15–20 градусов тепла. Существенных дождей в Москве ждать не стоит, заключил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил вероятность возвращения купального сезона в Москве. По его словам, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до плюс 27–30 градусов. Однако такого потепления в Центральной России не прогнозируется.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. По его словам, август будет комфортным, жары ожидать не стоит. Во время перехода из летнего сезона в осенний в городе можно будет наблюдать классическое бабье лето.