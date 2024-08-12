Невероятно гигантский чемодан появился в Парке Горького. Кто его привез?

«Авито Путешествия» представили интерактивную зону справа от главного фонтана в Парке Горького. В центре инсталляции — павильон с несколькими комнатами, каждая посвящена определенному этапу путешествия: от выбора жилья и заселения до отдыха и возвращения домой. Посетителям парка приготовили фотозоны, советы по организации отдыха. Главным арт-объектом инсталляции стал гигантский пятиметровый чемодан-фотозона.

© «Авито Путешествия»

Фотозоны и чемодан

Посетителям парка приготовили фотозоны для любителей селфи, советы по организации отдыха от команды «Авито Путешествий» и промокоды на бронирование жилья.

Площадка оснащена арт-объектами для эффектных фото в социальных сетях: огромный прозрачный чемодан на входе с призывом «Не забудь себя в отпуск», комната в неоновом оформлении с плюшевой обстановкой, большое количество зеркал, зона с перевернутым бассейном.

© «Авито Путешествия»

Главным арт-объектом инсталляции стал гигантский пятиметровый чемодан-фотозона.

© «Авито Путешествия»

В разгар летнего сезона «Авито Путешествия» подготовили аналитику по приоритетным российским регионам для бронирования и топ-5 достопримечательностей.

"Лето и Парк Горького — пожалуй, лучшее время и место в Москве, чтобы передать настроение предвкушения отпуска. «Авито Путешествия» — относительно молодой бренд, хотя мы давно занимаемся развитием краткосрочной аренды жилья. Мы захотели создать эмоциональную связь пользователей с брендом через интерактивную зону в Парке Горького. Любое путешествие — это приятная суета, планирование, эмоции и, конечно, незабываемые впечатления. Наша бренд-зона служит не только развлекательным, но и образовательным целям. Мы рассказываем, как безопасно забронировать жилье, на что обращать внимание при выборе места проживания, о новой программе лояльности с кешбэком"- Галина Собко, менеджер по маркетингу продукта «Авито Путешествий»

© «Авито Путешествия»

Прийти домой

Пройдя все комнаты, символизирующие разные этапы путешествия, участники попадают «домой» — в четвертую комнату, где получают доступ к чат-боту с «чек-листом» для путешественников.

© «Авито Путешествия»

В нем собраны все лайфхаки по общению с арендодателями и организации путешествий с детьми, советы по заселению с животными.

После завершения путешествия по интерактивной зоне посетители получат промокоды со скидкой на бронирование жилья через «Авито Путешествия» и магнитики на холодильник.

© «Авито Путешествия»

Главные достопримечательности

Бренд «Авито Путешествия» был запущен в апреле 2024 года.

© «Авито Путешествия»

По результатам опроса, проведенного «Авито Путешествиями» в августе 2024 года, главными достопримечательностями в пяти ключевых туристических регионах России стали Красная площадь, ВДНХ, Третьяковская галерея, Парк Горького, Останкинская телебашня (Москва), Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор, крейсер «Аврора», Спас-на-Крови (Санкт-Петербург), Красная Поляна, Олимпийский парк, Сочинский национальный парк, парк Краснодар, долина Сукко (Краснодарский край), Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Храм всех религий, национальный музей Республики Татарстан, дворец Земледельцев (Казань), парк Оленьи Ручьи, обелиск Европа-Азия, Невьянская башня, дом Севастьянова, улица Вайнера (Свердловская область).

© «Авито Путешествия»

Среди популярных регионов по числу бронирований посуточной аренды в мае-июле 2024 года также названы Ростовская область, Нижегородская область, Калининградская область, Ставропольский край, Новосибирская область.

© «Авито Путешествия»

В число наиболее востребованных регионов для летнего бронирования вошли Челябинская область, Башкортостан, Самарская область, Волгоградская область, Тюменская область, Крым, Карелия, Красноярский край, Дагестан.

© «Авито Путешествия»

В среднем российские путешественники бронировали в этот период посуточные объекты на три ночи, в 91 проценте случаев — квартиры, в оставшихся 9 процентах — дома, дачи, таунхаусы и коттеджи.