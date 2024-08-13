Ликсутов назвал оплату проезда по биометрии важным этапом развития билетной системы

Пассажиры столичного городского транспорта совершили 115 млн поездок по биометрии с момента запуска сервиса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© Газета.Ru

«Оплата проезда по биометрии — один из ключевых этапов развития московской билетной системы», — заявил вице-мэр.

Максим Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина городские службы продолжат внедрять биометрию в городском транспорте столицы.

«До конца года сервис появится на всех станциях и вокзалах четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Планируем запустить его и в наземном транспорте», — уточнил Ликсутов.

Он отметил, что подключить сервис можно в приложении «Метро Москвы».

Система работает в метро, на Московском центральном кольце, для поездок на аэроэкспрессах, на регулярном речном транспорте и четырех станциях МЦД.

Более тысячи турникетов подключено к системе в городском транспорте.

В столичном Дептрансе добавили, что система является полностью российской разработкой, которая имеет банковский уровень защиты, все данные зашифрованы.