Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

За последние несколько лет объем маятниковой (ежедневной) миграции работников между Московской областью и столицей снизился. Об этом МГУ и Российского экономического университета имени Плеханова.

Для подсчета маятниковой миграции используются в том числе данные о перемещении абонентов сотовой связи. При этом статистика учитывает наличие абонентов с несколькими сим-картами, планшетами и другими техническими устройствами. В то же время из выборки исключаются граждане, находящиеся в столице проездом.

Впервые данные о маятниковой миграции между Москвой и областью были опубликованы в 2015 году. Тогда на работу в столицу из Подмосковья приезжали порядка 1,3 миллиона человек. Однако в 2024-м число подобных работников сократилось на 200 тысяч и опустилось до отметки в 1,1 миллиона.

Что касается граждан, которым ежедневно приходится совершать поездки на работу в обратном направлении, то число таковых за девять лет упало с 400 до 300 тысяч, уточнили эксперты. Подобную тенденцию аналитики зафиксировали вопреки развитию наземного транспорта и расширению сети автомобильных дорог, связывающих Москву и область.

Ранее глава Института демографических исследований РАН Марина Храмова призвала российские власти бороться за привлечение трудовых мигрантов. Как пояснила эксперт, за последнее время у работников из ближнего зарубежья появились более привлекательные направления для заработка, чем поездки в РФ. На этом фоне привлечение квалифицированных работников из стран СНГ будет приобретать для российских работодателей все большее значение в обозримой перспективе.