Детеныш кустарниковой собаки родился в Московском зоопарке, малышу присвоили имя Бубльгум. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

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— В Московском зоопарке у пары кустарниковых собак родился детеныш. Потомство появилось у самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Детеныш пока питается материнским молоком, постепенно он выходит на прогулки по вольеру, — говорится в сообщении.

Сообщается, что кустарниковые собаки живут в Московском зоопарке с 2017 года. Первым жителем тогда стал молодой самец Вицли-Пуцли из Новосибирского зоопарка. Спустя год ему привезли молодую самку Фрею. Уже через год у пары появились первые детеныши.

— Вицли-Пуцли и Фрея оказались замечательными родителями. Мама не отходила от своих детей, кормила их и вылизывала. Папа приносил ей еду, а когда малыши стали переходить на взрослую пищу, начал кормить и их. С 2019 года пара регулярно приносит потомство. Всего у Фреи родилось 29 щенков. Некоторых из них передали в другие зоопарки. Сейчас в стае живут родители и 21 их детеныш, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам пресс-службы, эта дружная семья не может долго сидеть на месте. Поэтому они регулярно играют с маньчжурскими орехами, растущими в вольере, и гоняются друг за другом. Кроме того, зоологи иногда раскладывают в вольере еду в разных местах, чтобы развлечь стадо. Кустарниковые собаки обитают в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки и предпочитают находиться вблизи воды. Эти красивые коричневые животные на деле серьезные хищники, а их ближайший родственник в этом семействе — гривистый волк. Большие семьи кустарниковых собак могут охотиться даже на 250-килограммового тапира, сообщает АГН «Москва».

Недавно генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видеоролик с маленькой пандой Катюшей, играющей с кустами. На кадрах Катюша лазает по бревнам, после чего игриво кусает листья кустов, находящихся рядом.