Понедельник станет самым холодным днем лета в Москве

«Репетиция осени» ожидается на предстоящей неделе в Центральной России. В понедельник будет до +20 градусов, он станет самым холодным днем лета в Москве. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что температура в начале недели будет соответствовать климатической норме начала осени. Зачастят дожди, будет относительно прохладно. В столице понедельник, 12 августа станет самым холодным днем лета 2024 года.

«В Москве ночная температура понизится до +8…+13, днем всего +15…+20, что соответствует климатической норме первых дней сентября — репетиция осени. Это будет самый прохладный день текущего лета», — написал Тишковец в Telegram-канале.

Затем, по его словам, ненастный атмосферный вихрь начнет уходить в сторону Урала. Со вторника по четверг, в условиях рассеивания облаков, воздух будет остывать ночью до +6.. +11 градусов. Интенсивность и продолжительность осадков с каждым днем будет уменьшаться. К пятнице распогодится, и «лето вернется»: в разгар дня максимальная температура составит +20…+25.

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В выходные теплый атмосферный фронт принесет очередную порцию небольших дождей, но умеренное 20-градусное тепло сохранится до конца сезона.