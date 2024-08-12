Москвичам рассказали о погоде на 1 сентября

В первый осенний день в Москве ожидается теплая погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

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— В День знаний, 1 сентября, обойдется без дождей. Температура воздуха днем ожидается на отметке плюс 18–23 градуса. Но с утра будет прохладно — от 10 до 15 градусов, — сообщил специалист.

Синоптик отметил, что сразу после 1 сентября в столицу придут кратковременные дожди.

Специалист предупредил, что прогноз может измениться, потому что погодные значения меняются в течение нескольких дней.

Текущая же неделя в столичном регионе обещает быть контрастной: прохладная погода будет сохраняться до середины недели, а потом начнется потепление. Таким прогнозом с «ВМ» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в начале недели жителей столичного региона ожидает осенняя погода.

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А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. По его словам, август будет комфортным, жары ожидать не стоит. Во время перехода из летнего сезона в осенний в городе можно будет наблюдать классическое бабье лето.