Катастрофические ливни из Петербурга идут в Москву? Что будет с погодой

Мощный атлантический циклон прошел Санкт-Петербург и приближается к Москве. Насколько мощные ливни грозят столице, к чему готовиться москвичам?

Насколько мощные ливни были в Петербурге

Мощный ливень, который принес атлантический циклон «Отилия», 10 августа обрушился на Санкт-Петербург. Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает об упавших деревьях и других мелких разрушениях в городе из-за сильного ветра.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило, что 11 августа в городе также ожидается гроза, ливни и порывистый ветер. Кроме того, ожидается похолодание.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что интенсивность осадков будет снижаться по мере движения циклона на восток.

«Так что на три дня более прохладная и мокрая погода. Потом перерыв в осадках, солнечно и тепло, к +25, а может и выше, посмотрим еще», — заключил Колесов.

Какая погода пришла в Москву в воскресенье

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что 11 августа циклон «Отилия» приблизился к Москве. С собой он несет холодный воздушный фронт.

«Очаги гроз развились на границе с Тверской областью. В Калуге при приближении фронта ветер в порывах усиливался до 13 м/с. В Москве вечером дождь, гроза, возможен град, ветер может усилиться до 12–17 м/с», — пишет Позднякова в своем Telegram-канале.

Столичный главк МЧС предупредил, что до вечера 11 августа в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и ветер с порывами до 17 м/с. После полудня на востоке столицы уже прошел короткий мощный дождь.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве и области «не останется сухого места».

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что облачность и грозы будут сменяться прояснениями. Температура в Москве не поднимется выше +21, будет порывистый западный ветер скоростью 5–10 м/с при низком атмосферном давлении (738 мм рт. ст.).

Что за погоду прогнозируют в Москве с 12 по 18 августа

Руководитель прогностического центра METEO Александр Шувалов заявил NEWS.ru, что август не будет жарким.

«12 августа столбики термометров опустятся до +17–19, а 13 августа ожидается +18–22», — объяснил Шувалов.

С середины недели погода изменится, предупредил Шувалов, и температура воздуха немного возрастет. Со среды осадков в столице не прогнозируется и в целом погода будет незначительно холоднее климатической нормы.

Эксперт рассказал, как надо вести себя в грозу

По данным центра погоды Foreca, ливни в Москве ожидаются только в воскресенье, 11 августа. Облачная погода в Москве продлится до среды, 14 августа. После этого тучи развеются и к воскресенью в Москву вернется температура воздуха +25 градусов.