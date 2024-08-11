Синоптик оценил вероятность возвращения купального сезона в Москве

Для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27–30 градусов тепла. Однако такого потепления в Центральной России не прогнозируется. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— При ночной температуре ниже 15 градусов говорить о возвращении купального сезона сложно, — заявил Вильфанд.

По его словам, температура в столичных водоемах находится на отметке до 19 градусов тепла, в области она составляет порядка 10–13 градусов. В ночное время вода охлаждается и опускается до 15 градусов и ниже, пишет РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рекомендовал отказаться от купания в московских водоемах начиная со 2 августа. По его словам, именно в этот день температура воды в большинстве водоемов опускается до плюс 16–20 градусов. Купание при таких условиях чревато воспалением лимфоузлов и потерей сознания от переохлаждения.

Тишковец также сообщил, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков.