За два месяца лета московские предприятия произвели почти 800 тонн мороженого

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За июнь и июль этого лета столичные предприятия произвели более 2,5 миллиона единиц мороженого. В Москве представляют более 150 различных вкусов, но самыми популярными остаются шоколадное и ванильное мороженое в вафельном стаканчике, а также эскимо. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— Московские производители за самые жаркие месяцы лета произвели почти 800 тонн мороженого, часть которого экспортируется. В этом году самым востребованным столичное мороженое стало в Китае, Узбекистане, Белоруссии, Монголии и Киргизии. Кроме того, ежегодно заводы представляют новые сочетания и уникальные технологические решения, такие как мороженое с пониженным содержанием жира, без сахара, веганское и даже обогащенное витаминами и кальцием, — рассказал Анатолий Гарбузов.

Разнообразные сорта охлаждающего десерта производит Brand Ice, но в лидерах продаж по-прежнему вкусы, любимые всеми с детства. Это эскимо и вафельный стаканчик со вкусами: «волшебные леденцы», «белый бархат», «велюр», «ваниль», «банан-клубника», шоколадный и миндально-фисташковый. Популярны у москвичей кварты и пинты в упаковках по 1000 и 500 миллилитров: пралине, миндально-фисташковое, сливки с печеньем, «бейсбольный орешек» и «волшебные леденцы»; сорбеты со вкусом манго и клюквенно-малиновый.

— Среди новинок этого лета было представлено эскимо «Звездный микс» — это натуральное сливочное мороженое со вкусом сахарной ваты и с шоколадной прослойкой в темном шоколаде. Мы предлагаем также торты-мороженое ручной работы на заказ по индивидуальному дизайну, — отметила генеральный директор акционерного общества БРПИ (BRandICE) Агнесса Осипова.

Необычные сочетания предлагает москвичам компания «Айскрафт». Она разработала на заказ сорбет из свежего щавеля, пломбир с настоящим беконом, а также сорбет с манго и перцем чили.

— Нам интересно предлагать новые решения для любителей десертов, и мы не перестаем экспериментировать и воплощать в жизнь необычные сочетания. Но более 80 процентов нашего мороженого — это традиционно любимые вкусы, такие как пломбир, шоколад и сорбет с манго, — поделился генеральный директор ООО «Айскрафт» Артур Фахрутдинов.

Для любителей не просто новых вкусов, но и сложных текстур московский производитель Amore создает джелато — особый вид сорбета, который готовится по особой итальянской рецептуре. Замороженный десерт изготавливается небольшими партиями из свежего коровьего молока, сливок и сахара, с добавлением свежих фруктов, ягод, орехов и шоколада. За счет меньшего содержания воздуха и сокращения процента жирности джелато отличается от промышленного мороженого нежной структурой и глубоким вкусом.