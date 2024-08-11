Собянин поздравил работников строительного комплекса Москвы с Днем строителя

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем строителя работников и ветеранов строительного комплекса Москвы. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте главы города.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Это профессиональный праздник сотен тысяч строителей, архитекторов, проектировщиков — всех тех, кто из года в год делает Москву красивой и комфортной, привлекательной для жизни, работы и отдыха. Кто реализует проекты мирового уровня и превращает нашу любимую столицу в лучший город Земли, — сказал Собянин.

По словам мэра, заслугами столичных строителей за последние годы стали 250 станций метро, МЦК, МЦД и 1360 километров дорог, включая новейший Московский скоростной диаметр. Кроме того, благодаря трудам москвичей были построены свыше тысячи новых детских садов и школ, поликлиник и больниц, стадионов и театров, а также сотни новых домов, возведенных в рамках программы реновации.

Помимо этого, строительный комплекс Москвы обеспечил эффективное применение территорий бывших промзон. На их месте появились новые жилые кварталы, общественные пространства и точки роста, передает слова мэра официальный сайт главы города.

Строительную отрасль Москвы представляют свыше 340 предприятий, которые обеспечивают рабочими местами более 20 тысяч человек. Ежегодно отмечается высокий рост производительности столичных предприятий. Так, за первое полугодие 2024 года производство строительных металлических конструкций и изделий увеличилось на 54,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.