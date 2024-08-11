Школу и детский сад построят по программе КРТ в Тропарево-Никулино

Школу и детский сад построят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Тропарево-Никулино. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участок площадью 7,84 га находится на пересечении ул. Тропаревская и Никулинская. По проекту здесь планируется строительство образовательного комплекса площадью 48 тыс. кв. м. Вложения в редевелопмент площадки оцениваются почти в 13 млрд руб. В итоге будет создано около 280 рабочих мест», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Отмечается, что соответствующий проект решения опубликован на портале правительства Москвы. Территория расположена недалеко от станций метро «Озерная» и «Юго-Западная». Сейчас здесь находятся офисы, автомойки и другие устаревшие объекты.

«В состав будущего образовательного комплекса войдет школа для 1,5 тыс. учащихся и детский сад, который сможет посещать тысяча воспитанников. Саму территорию благоустроят и построят здесь дороги», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В столице по программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Их проработка ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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