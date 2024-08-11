Москвичей предупредили о погодных рисках

В Москве до вечера 11 августа ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду, предупреждает столичное МЧС. Министерство рекомендует автомобилистам увеличить дистанцию и не парковаться вблизи деревьев, а пешеходам — обходить шаткие конструкции.

© News.ru

Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: <...> избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобили вдали от деревьев; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставлять детей без присмотра, — указано в предупреждении.

Накануне синоптики прогнозировали, что российскую столицу в воскресенье накроет сплошной ливень, который буквально не оставит в городе и области сухого места. Этому будут предшествовать типичные для лета температуры и локальные осадки, уточнил синоптик.

Москвичей предупредили о надвигающимся циклоне «Отилия»

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидаются дожди. В понедельник, 12 августа, температура воздуха может опуститься до 17 градусов, а во вторник столбики термометров повысятся до 22 градусов, уточнил он. Синоптик также добавил, что с середины недели погода изменится: температура воздуха немного возрастет. Со среды, по его словам, осадков в столице не прогнозируется.

Ранее заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что на следующей неделе, с 12 по 18 августа, во многих регионах России ожидаются проливные дожди с грозами. Они начнутся из-за циклонов, которые задержатся над территорией страны до выходных. Однако температура воздуха в разных уголках страны будет сильно отличаться.