Москвичей предупредили о надвигающимся циклоне «Отилия»

Погоду для жителей столицы в воскресенье, 11 августа, будет формировать циклон «Отилия», который принесет кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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В течение дня в городе будут неустойчивые прояснения. Температура в столице составит порядка 19–21 градуса, в области будет варьироваться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Ветер западный с порывами в 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 738 миллиметров ртутного столба, следует из сообщения в Telegram-канале.

Москву накроет радиационный туман

С 21:00 10 августа до 21:00 12 августа «желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за грозы.

Синоптики сообщили, что нормальная августовская погода с температурами 20–25 градусов вернется в Москву во второй половине следующей недели после похолодания и дождей.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что температура в столичном регионе выравнивается и выходит на привычные летние показатели.