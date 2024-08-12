Москву ждет самый холодный день лета

Жителей столицы и Подмосковья ожидает самый холодный день лета — понедельник, 12 августа. В это время температура воздуха опустится до 17-19 градусов, а в некоторых районах области может и вовсе достигнуть 16 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», 12 августа станет самым холодным днем лета в XXI веке. Однако рекорда по низкой температуре для этой даты, установленного в 1975 году (+2,1 градуса), не стоит ждать. Ночные температуры, по прогнозам, не опустятся ниже +9 градусов.

Как пишет МК, осенняя погода заглянет в Москву всего на один день. Уже во вторник, 13 августа, синоптики предсказывают новый всплеск тепла, и летние температуры вновь вернутся.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее метеорологи предупреждали, что конец календарного лета 2024 запомнится россиянам надолго.

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