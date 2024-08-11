В центре Москвы нашли львенка

Возле кафе на одной из центральных улиц Москвы нашли львенка, позднее его передали в реабилитационный центр, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.

© Мослента

Сообщается, что зверя заметил горожанин и вызвал полицию. Документы, подтверждающие владение хищником, у хозяина отсутствовали. Другие подробности ситуации не приводятся.

Львенка из полиции передали в Центр реабилитации диких животных при департаменте. Зверю оказалось около 1,5 месяца. Сейчас он находится в карантинном блоке, где ему обеспечивают соответствующие уход, питание и содержание.

Там напомнили, что львы находятся в списке запрещенных к содержанию животных. Кроме того, они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В апреле суд оштрафовал на четыре тысячи рублей москвича, который перевозил в каршеринге азиатского львенка. По словам мужчины, животное он приобрел безвозмездно в другом субъекте РФ, после чего перевез его в Москву и некоторое время львенок проживал с ним в квартире.