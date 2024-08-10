Андрей Медведев: В современной Москве комфортно везде – от центра до окраин

Вице-спикер Московской городской думы, журналист Андрей Медведев стал участником онлайн-мероприятия в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает корреспондент агентства городских новостей «Москва».

Лекция «Философия пространства по-русски» затронула такие темы как градостроительные основы Москвы и Санкт-Петербурга и возможный перенос столицы ближе к Уральским горам.

— И снова к вопросу о переносе столицы в центр России. Географически столица, конечно, должны быть где-то примерно за Уралом. Но нельзя просто взять и перенести столицу. Москва – город уникальный, со своим культурным каркасом, ментальностью, она за собой это звание зарезервировала. Так сложилась история. Это город реальных дел, настоящего, в отличии, скажем, от Питера, который всегда немного напоминает театральные подмостки, — сказал Андрей Медведев.

По мнению журналиста, Москва сегодня как никогда ориентирована на удобство горожан. Это большой город, который долгие годы расширялся за счет маленьких сел, деревень. По его словам, именно поэтому каждый район так не похож на другой: жители Тимирязевки отличаются от жителей Бескудниково, но благодаря программе «Мой район» каждый житель может чувствовать себя комфортно в любом месте столицы. Чтобы прогуляться по красивой набережной, необязательно ехать в центр города, все удобства есть в шаговой доступности.