Сотни гостей присоединились ко Дню физкультурника в парке у Музея Победы

В День физкультурника, 10 августа, Музей Победы провел большую спортивную программу под открытым небом. Сотни жителей и гостей Москвы приняли участие в бесплатных тренировках, турнирах, мастер-классах в рамках совместного проекта Музея Победы и правительства Москвы «Парк Победы. Главный патриотический».

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Ассоциация студенческих спортивных клубов России подготовила для всех желающих открытую тренировку и показательные выступления. Праздник начался с разминки вместе с членом сборной России по баскетболу и баскетбольного клуба «Динамо» (Курск) Елизаветой Шабановой. Затем на площадке у Музея Победы посетители парка увидели яркое выступление сборных команд по чир спорту и чирлидингу.

В течение всего дня дети и взрослые могли отработать нормативы на тренировочной площадке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». На площадках городошного спорта посетители парка попробовали свои силы в этом традиционном русском виде спорта, а любители шахмат провели партии с другими участниками в классической настольной игре, а также на большом игровом поле необычными гигантскими фигурами. На танцплощадке состоялись «Веселые старты», мастер-классы по различным танцам и игре в алтимат с использованием летающего диска.

ДОСААФ провел для детей и их родителей спортивную эстафету «Мама, папа, я — спортивная семья!». Посетителям также предложили проверить меткость в пневматическом тире, посоревноваться в перетягивании каната и многое другое. Кроме того, гости парка познакомились со спортивным транспортом и увидели показательные заезды картинг-клуба.

Всего же около Музея Победы работали более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Организаторы провели многочисленные мастер-классы, творческие состязания, концерты, бесплатные автобусные и пешеходные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе. Традиционно программа проводится каждые выходные. Все мероприятия бесплатны для участников.

День физкультурника также широко отметили и в других регионах нашей страны. Так, в городе Кирове, который в этом году отмечает свое 650-летие, в массовой зарядке приняли участие более 5 тысяч человек.