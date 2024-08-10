Собянин рассказал о комплексном развитии территории ТиНАО

Работы по комплексному развитию организованы на территории Троицкого и Новомосковского округов. Об этом в субботу, 10 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Комплексно развиваем территории Троицкого и Новомосковского округов. Для удобства жителей важно, чтобы вместе с домами, метро и дорогами своевременно появлялась и социальная инфраструктура, — рассказал мэр.

До конца 2025 года планируется строительство 42 образовательных учреждения, среди которых 21 детский сад и 21 школа.

В столичных детских садах проведут техническое оснащение, которое позволит создать необходимые условия для всестороннего развития детей. В школах также будут обустроены комфортные кабинеты и аудитории для музыкальных занятий, а также открытые спортивные площадки, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Новые жилые комплексы ТиНАО обеспечиваются современными системами видеонаблюдения «Безопасный город». В настоящее время системы видеонаблюдения активно устанавливаются и подключаются в ряде новых микрорайонов Коммунарки.

Собянин открыл новый участок автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Он пролегает от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига. Эта трасса является для ТиНАО основной.