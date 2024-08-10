Москвичи смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

В ночь на 13 августа жители Москвы и Подмосковья смогут насладиться пиком метеорного потока Персеиды. По прогнозам астрономов, можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По словам Рублевой, для наблюдения за метеорным потоком в Московской области идеальным местом станет дача, где можно найти достаточно темный участок, избегая светового загрязнения. Городская пыль создает сильное свечение, которое мешает наблюдению за звездами.

В самой Москве наблюдение возможно на окраине, где меньше машин и домов, а горизонт чистый. Однако, лучший вариант — наблюдать за городом, где небо не засвечено городскими огнями.

— Достаточно собственных глаз, терпения, внимания и удачи. Смотреть лучше на юго-восточную часть неба, где после полуночи будет подниматься созвездие Персея. Наблюдать лучше после полуночи, когда будет достаточно темно, а созвездие поднимется выше над горизонтом, — цитирует Рублеву агентство городских новостей «Москва».

Жители Москвы смогут наблюдать над столицей поток метеоров с 12 по 23 августа. Пик звездопада южных дельта-акварид выпадет на ночь с 30 на 31 июля. Астрономы Московского планетария заверили, что можно будет увидеть до 25 падающих звезд в час. Лучше всего звездопад будет виден жителям Южного полушария.