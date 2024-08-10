VR и 19-метровый экран: что ждет гостей пространства «Телепорт» в Парке Горького

Молодежная точка «Телепорт» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Парке Горького стала популярной среди горожан и гостей Москвы. Что ожидает посетителей фестиваля, рассказали в пресс-службе столичного Комитета общественных связей и молодежной политики города.

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Так, в рамках пространства «Конструктор будущего» благодаря установленным VR-шлемам гости мероприятия смогут увидеть мир виртуальной реальность и порисовать красками трехмерного пространства.

На фестивале горожан ожидает большое зрелище от просмотра кино на экранах высотой 19 метров. До 8 сентября там покажут отечественные кинокартины, среди которых «Движение вверх» и «Вызов», уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Пространство «Телепорта» представлено пятью ключевыми направлениями: урбанистикой, творчеством, карьерой, спортом и компетенциями. Каждый участник мероприятия может создать свое будущее, а также узнать о перспективных профессиях.

На 60 тысячах квадратных метров пространства «Территории будущего. Москва 2030» в парке искусств «Музеон» разместилось множество масштабных интерактивных локаций, отражающих важнейшие принципы «Моего района».