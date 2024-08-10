В Москве отремонтируют 28 домов, в которых находятся книжные магазины

До 2030 года в Москве капитально отремонтируют 28 домов, на первых этажах которых находятся книжные магазины. Об этом в субботу, 10 августа, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

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Накануне Всемирного дня книголюбов в Москве отремонтировали многоквартирные дома на улице Большая Полянка и проспекте Мира с книжными магазинами, а сейчас приступили к работам по капремонту здания на проспекте Андропова.

Например, здание №1 по улице Большая Полянка, 28, построенное в 1972 году по типовому проекту, подверглось масштабному ремонту. 50 лет назад здесь появился Дом книги «Молодая Гвардия», ставший излюбленным местом отдыха москвичей и гостей столицы.

Фасад дома 182 на проспекте Мира был отреставрирован, а крыша отремонтирована. Здание было построено в 1974 году по частному проекту. Оно имеет г–образную форму, к торцам которой примыкают соседние дома. Девятиэтажное здание стало достопримечательностью района благодаря книжному магазину, расположенному в его стенах, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Экскурсия по новому зданию, построенному по программе реновации, прошла в Головинском районе. Дом № 2 на улице Лавочкина осмотрели районные активисты и член общественного совета САО Милена Авимская.