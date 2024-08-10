Сергунина рассказала о финальном этапе международного конкурса WowMoscow 2024

В Москве 10 августа стартует финальный этап международного конкурса видеороликов о городах WowMoscow 2024, на который поступило 294 заявки из 12 стран. По словам заместителя мэра Натальи Сергиной, в финал вышли 10 начинающих кинематографистов из России, Бразилии, Индии, Китая, Индонезии и Ирана. Для них подготовлена культурно-образовательная программа в столице, чтобы вдохновить их к финальному заданию.

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— Участников ждут мастер-классы экспертов в сфере видео- и киноискусства и экскурсии по городу. По итогам они напишут сценарии короткометражных фильмов, посвященных Москве. Лучшую работу выберет жюри. Ее автору помогут реализовать проект, — отметила Наталья Сергунина.

Предпремьерный показ состоится 24 августа в малом амфитеатре парка «Зарядье». Мероприятие войдет в программу Московской международной недели кино.

Творческий конкурс является частью форума–фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября. Он представит жителям и гостям столицы достижения в области промышленности, градостроительства, городского хозяйства, транспортного развития, передовых технологий в здравоохранении и образовании, творческих индустрий, спорта и т.д.