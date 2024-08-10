Здание Ленинградского вокзала закроется на ремонт с 11 августа

С 11 августа здание Ленинградского вокзала закроют для обновления систем транспортной интеграции. Об этом в субботу, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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— Здание Ленинградского вокзала будет интегрировано в систему Московского транспорта. Для этого вокзалу необходим ремонт. Московский метрополитен, крупнейший перевозчик города, займется этим вопросом. Работы ведем под строгим контролем Мэра Москвы Сергея Собянина, — сообщил Ликсутов.

Уточняется, что поезда будут прибывать на вокзал, но схема прохода к ним изменится, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута МЦД-2 изменится 10–15 августа. Во время окон будет проводиться реконструкция станции Щербинка.

Расписание движения поездов изменится на центральном участке третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), а также на Ленинградском и Казанском направлениях с 11 августа до 7 сентября с 22:00 до 07:00.