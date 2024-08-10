С 21:00 10 августа до 21:00 12 августа желтый погодный уровень ввели в Москве и Подмосковье из-за грозы. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили синоптики Гидрометцентра РФ.

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— 11 августа температура воздуха в столице понизится на 4-5 градусов, — заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Недавно синоптики сообщили, что в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями и ежедневные кратковременные дожди.

Также синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в Москве 10 августа. Днем в Москве прогнозируют 23–25 градусов, ночью — до 14 градусов тепла. В Московской области температура будет варьироваться от 21 до 26 градусов, ночью она может снизиться до 11 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. По его словам, месяц будет комфортным, жары ожидать не стоит. Во время перехода из летнего сезона в осенний в городе можно будет наблюдать классическое бабье лето.