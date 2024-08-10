В Москве ожидаются небольшие дожди и переменная облачность

В ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями, а также ежедневные кратковременные дожди. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 10 августа, в столице ожидается 23–25 градуса тепла.

В ночь на воскресенье, 11 августа, температура воздуха составит плюс 14–16 градусов. Днем температура достигнет до 21 градуса. Могут быть грозы, местами сильный ветер с порывами до 12–14 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 12 августа, похолодает до 12–14 градусов. Днем столбик термометра покажет 18–20 градусов. Местами ожидаются порывы ветра до 12–14 метров в секунду.

Во вторник, 13 августа, горожане почувствуют скорое приближение осени. Днем температура составит 16–21 градус. В среду, 14 августа, воздух прогреется до плюс 18–23 градусов. Оба дня ночью будет 10–15 градусов тепла.

Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в Москве 10 августа. Днем в Москве прогнозируют 23–25 градусов, ночью — до 14 градусов тепла. В Московской области температура будет варьироваться от 21 до 26 градусов, ночью она может снизиться до 11 градусов.