Расписание движения поездов МЦД-2 изменится с 10 по 15 августа

С 10 по 15 августа с 22:00 до 05: 20 на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится расписание движения поездов. Это связано с реконструкцией станции Щербинка.

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Так, в вечернее время часть поездов отменят. После 23:00 интервалы движения увеличат до 20–30 минут.

С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее.