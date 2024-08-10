Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается переменная облачность и температура воздуха +25°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в первый выходной день погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В московском регионе будет переменная облачность, утром местами можно увидеть туман. Поздним вечером на западе Московской области могут начаться небольшие дожди, в остальное время без осадков. В самой столице в течение всего осадков не ожидается, отметил синоптик. В целом температура в Москве будет колебаться от +23°C до +25°C, по области от +21°C до +26°C. Леус добавил, что в субботу в столице дует западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке ожидается разнообразная, но при этом опасная погода.