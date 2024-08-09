Депутат заявила о снижении среднего возраста вступающих в брак в Москве

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила о снижении среднего возраста вступающих в брак в Москве.

«Если посмотреть статистику браков по Москве, то средний возраст тех, кто вступает в брак, снизился», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, для демографии хорошо, если первый ребёнок родится до 30 лет.

Как отметила Буцкая, государственная политика должна быть направлена на то, чтобы создавались семьи и у них был официальный брак.

Ранее в Управлении столичного ЗАГС рассказали, что в Москве 8 августа поженились 859 пар.