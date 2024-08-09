В Москве названы победители конкурса лучших строительных проектов 2023 года

В Москве подвели итоги и объявлены победители конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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Цель конкурса – поощрить авторов лучших строительных проектов, способствующих формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни горожан, а также стимулирование использования инновационных технологий и современных архитектурных решений.

Для участия в конкурсе строители подали 142 заявки по 13 номинациям. В финал вышел 41 проект. А всего победителями конкурса стали 16 проектов.

Проектом года стал восточный участок Московского скоростного диаметра – от улицы Лухмановская до выхода на федеральную трассу М12 «Восток». Среди проектов победителей конкурса – инфекционная клиническая больница №1, Южный речной вокзал, территория дворца пионеров на Воробьевых горах, станция «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро.

Победителей конкурса в преддверии Дня строителя поздравил с профессиональным праздником мэр столицы Сергей Собянин и вручил награды победителям.