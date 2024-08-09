В центре Москвы начался сильный ливень и град

Сильный ливень и град в сопровождении раскатов грома заливают центр Москвы.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов. Они сообщают, что град размером 1 сантиметр идёт в районе станции метро «Белорусская».

Кроме того, мощные осадки начались также в районе парка «Зарядье», станции метро «Китай-город». Их сопровождает гром.

В то же время на юго-западе столицы сейчас сухо и светит солнце.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее метеорологи предупреждали, что конец календарного лета 2024 запомнится россиянам надолго — Русскую равнину ждут перепады атмосферного давления, температурные качели, ливни, грозы, молнии, град и порывистый ветер.