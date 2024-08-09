Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях изменится 10–15 августа

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута МЦД-2 изменится 10–15 августа. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В вечернее время часть поездов МЦД отменена. Интервалы движения после 23:00 увеличены до 20-30 минут, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В департаменте уточнили, что во время «окон» будет проводиться реконструкция станции Щербинка.

Расписание ряда электропоездов на Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменилось с 31 июля по 30 августа. Корректировки связаны с развитием инфраструктуры. В частности, до 2 августа, а также 5–9, 12–16, 19–23, 26–30 августа пройдут работы по строительству перехода на «Петровско-Разумовской» первого диаметра.

Расписание движения поездов изменится на центральном участке третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), а также на Ленинградском и Казанском направлениях с 11 августа до 7 сентября с 22:00 до 07:00.